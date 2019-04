Glashütte

Glashütte: Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Pferdekutsche

24.04.2019, 16:36 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche sind in Glashütte (Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge) zwei Menschen schwer verletzt worden. Das Pferd habe auf einem Feldweg zwischen Börnchen und Dittersdorf gescheut, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Darauf kippte die Kutsche auf die Seite. Der 46-jährige Kutscher sowie sein 67 Jahre alter Sozius kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag.