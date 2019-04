Greifenberg

Gaffer filmt Unfallopfer

24.04.2019, 16:38 Uhr | dpa

Aus einem Reisebus heraus hat ein Gaffer nach einem Unfall auf der Autobahn 96 einen Verletzten gefilmt - den Gaffer erwartet nun ein Strafverfahren wegen unbefugter Aufnahmen mit einer bis zu zweijährigen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe.

Der 41-jährige Münchner filmte aus dem im Stau stehenden Bus mit seinem Handy, wie ein Verletzter zum Rettungswagen transportiert wurde. Ein Polizist entdeckte ihn dabei. "Der Polizist stieg sofort in den Bus, untersagte die Aufnahmen und nahm die Personalien des Mannes auf", teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit.

Bei dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Windach und Greifenberg (Landkreis Landsberg am Lech) wurden am Dienstagnachmittag eine Frau schwer und sieben weitere Personen leicht verletzt. Die Autobahn musste in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt werden. Laut Polizei kam es zu massiven Behinderungen.