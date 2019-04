Schwanewede

Mann in Schwanewede droht mit Gewalt

24.04.2019, 17:46 Uhr | dpa

Mit wilden Drohungen hat ein 32-jähriger Mann in Schwanewede im Kreis Osterholz einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau rief am Mittwoch die Polizei zu Hilfe, weil der Mann mit Gewalt drohte und ankündigte, er werde Waffen einsetzen. Wie die Polizei mitteilte, nahmen Spezialkräfte den Bremer in einem Einfamilienhaus fest. Sie brachten ihn zur Vernehmung nach Osterholz. Nähere Details zu den Hintergründen der Tat wurden zunächst nicht bekannt.