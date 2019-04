Schelklingen

Motorradfahrerin stirbt an Unfallfolgen

24.04.2019, 17:46 Uhr | dpa

Wenige Tage nach einem Auffahrunfall in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) ist eine Motorradfahrerin am Mittwoch ihren Verletzungen erlegen. Sie starb in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Eine Autofahrerin hatte die 57-Jährige am Freitag vergangener Woche zu Fall gebracht und sie anschließend überrollt. Sie erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.