Stuttgart

Daten sollen Klimavorhersagen verbessern

25.04.2019, 01:26 Uhr | dpa

Mit Blick auf den Kraichgau und die Mittlere Schwäbische Alb haben Wissenschaftler die Auswirkungen des Klimawandels auf Agrarlandschaften untersucht. Die Forscher sammelten dort zahlreiche Daten und erstellten Klimasimulationen. Dabei sei auch berücksichtig worden, welche Pflanzen angebaut würden, sagte eine Sprecherin der Universität Hohenheim in Stuttgart. So ließen sich nun präzisere Vorhersagen für Regionen weltweit treffen - denn die Agrarlandschaften beeinflussten wiederum den Klimawandel. Am heutigen Donnerstag wollen die Forscher über die genauen Ergebnisse der sieben Jahre dauernden Arbeit berichten.