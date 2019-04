Aschheim

Wirecard erhöht Gewinn deutlich: Ergebnisprognose bestätigt

25.04.2019, 03:30 Uhr | dpa

Der unter Druck stehende Zahlungsdienstleister Wirecard hat auch im abgelaufenen Jahr seinen Gewinn deutlich erhöht. Unter dem Strich stand ein Nettoergebnis von 347,4 Millionen Euro und damit ein Plus von knapp 36 Prozent, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Aschheim bei München mitteilte.

Die Dividende will das Unternehmen um zwei Cent auf 0,20 Euro je Aktie aufstocken. Gemessen am Aktienkurs von 134 Euro ist das aber nach wie vor eine sehr geringe Ausschüttung. Wirecard-Chef Markus Braun betont immer wieder, dass das Unternehmen sein Geld lieber in Wachstum investiert.

Wirecard profitiert insbesondere vom boomenden Onlinehandel und den daraus resultierenden elektronischen Zahlungen bei Händlern. Das auf der Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen kletterte um gut 37 Prozent auf 124,9 Milliarden Euro, hiervon behält Wirecard Gebühren für die Abwicklung und Absicherung ein. Der Umsatz stieg daher um gut 35,4 Prozent auf gut 2 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wuchs um fast 37 Prozent auf 560,5 Millionen Euro, fiel damit aber etwas geringer aus als in den Eckdaten Ende Januar mitgeteilt.

Die Prognose für das laufende Jahr, einen operativen Gewinn zwischen 740 Millionen und 800 Millionen Euro zu erwirtschaften, behielt das Management bei.