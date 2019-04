Hildesheim

Feuer in Hildesheimer Hotel ausgebrochen

25.04.2019, 06:52 Uhr | dpa

In einem Hotel in der Hildesheimer Innenstadt ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Evakuierung des Gebäudes wurde eingeleitet, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Der Brand wurde nach Angaben des Sprechers schnell gelöscht. Nähere Details konnte er zunächst nicht nennen.