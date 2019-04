Stockstadt am Main

Lkw-Fahrer kocht auf dem Autobahn-Seitenstreifen Würstchen

25.04.2019, 08:32 Uhr | dpa

Während der Verkehr auf der Autobahn 3 an ihm vorbeizog, hat ein hungriger Lastwagenfahrer auf dem Seitenstreifen Würstchen gekocht. "Dass er bei den schnellen Vorbeifahrten ununterbrochen vom Luftzug irritiert wurde, schien ihn genau so wenig zu stören, wie dass er beim kleinsten Fahrfehler eines Vorbeifahrenden in Lebensgefahr schwebte", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

An der Stelle der A3 auf Höhe Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) sei derzeit in Fahrtrichtung Frankfurt eine Baustelle, die vor allem Schwerverkehr über die Nebenfahrbahn nach Frankfurt leitet. "Nichtsdestotrotz parkte der Lkw-Fahrer auf dem Seitenstreifen und erwärmte sich kurz vor 11 Uhr sein Mittagessen."

Die Polizisten belehrten den Mann am Mittwoch eindringlich, wie sie weiter mitteilten. Er musste sofort den "absolut ungeeigneten Parkplatz" verlassen und 100 Euro Strafe zahlen.