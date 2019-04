Hamburg

Feuerwehr löscht fünf Brände: Tote in Wohnung gefunden

25.04.2019, 10:41 Uhr | dpa

Nach einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadttteil Altona-Altstadt hat die Feuerwehr am Mittwoch die Leiche einer Frau gefunden. Die etwa 70-jährige Bewohnerin habe in einem Pflegebett gelegen, teilte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag mit. Mehrere Rauchwarnmelder hatten ausgelöst. Passanten hatten den Rauch aus der Wohnung im Obergeschoss bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Sowohl die Todes- als auch die Brandursache ist noch unklar.

Für die Hamburger Feuerwehr folgten in der Nacht zum Donnerstag vier weitere große Einsätze. In Barmbek waren laut Feuerwehr in einem Bordell 35 Menschen eingeschlossen, weil das Gebäude in Folge eines Kabelbrandes verraucht war. Die Retter rückten zu einem Großeinsatz an. Unterdessen konnten sich die Eingeschlossenen bereits über einen zweiten Fluchtweg unverletzt retten. Ein Feuerwehrtrupp löschte den Kabelbrand.

Nur zwei Stunden später brannten im Stadtteil Schnelsen drei Autos lichterloh. Die Brandursache ist nach Angaben der Feuerwehr unklar. In Harburg rückten 45 Feuerwehrleute aus, um Flammen in einem leerstehenden Fabrikgebäude zu löschen. Alte Matratzen und Unrat waren aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. In einer Lebensmittelfabrik in Wandsbek mussten knapp 40 Einsatzkräfte eine Befeuerungsanlage kühlen und ablöschen, nachdem Kakaoreste Feuer gefangen hatten.