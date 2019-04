Bad Homburg vor der Höhe

Bauernverband erwartet ein Drittel weniger Rapsflächen

25.04.2019, 12:12 Uhr | dpa

Die Trockenheit im vergangenen Jahr hat für starke Einbußen im hessischen Rapsanbau gesorgt. Weil vielen Böden bei der Aussaat im August und September Feuchtigkeit fehlte, konnten die Körner nicht richtig keimen, wie der hessische Bauernverband am Donnerstag mitteilte. Dadurch schrumpft die Anbaufläche in diesem Jahr voraussichtlich um rund ein Drittel. Nachdem die Ölfrucht 2018 auf 55 000 Hektar angebaut wurde, dürften es in diesem Jahr nur noch 36 300 Hektar sein.

"Dies hat dazu geführt, dass wir in diesen Tagen deutlich weniger leuchtend gelb blühende Rapsfelder in unserer Kulturlandschaft vorfinden", sagte der Vizepräsident des Hessischen Bauernverbandes, Thomas Kunz, am Donnerstag bei einer Fachtagung in Bad Homburg. Bei der Rapsernte erwartet der Verband bis zu ein Viertel weniger Ertrag.

Raps ist die Ölfrucht, die am häufigsten in Deutschland angebaut wird. Die Körner werden zu Rapsöl verarbeitet. Die gelbe Pflanze blüht von April bis Mai.