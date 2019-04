Wiesbaden

Sossenheim wird Coach der Volleyball-Frauen des VC Wiesbaden

25.04.2019, 12:23 Uhr | dpa

Volleyball-Bundesligist VC Wiesbaden hat Christian Sossenheimer als neuen Cheftrainer vorgestellt. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 47-Jährige ist bereits seit 2010 Co-Trainer der Hessinnen und tritt die Nachfolge des freigestellten Dirk Groß an. "Vor vier Jahren ist der VCW schon einmal an mich herangetreten. Damals kam das für mich zu früh", sagte Sossenheimer. "Heute, mit den zusätzlichen Erfahrungen der letzten vier Jahre, traue ich mir diesen Schritt aber voll zu." Außerdem wurde bekanntgegeben, dass die ehemalige VCW-Mittelblockerin Simona Kosova die Funktion der Teammanagerin übernimmt.