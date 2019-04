Worms

10 000 Jungaale im Rhein ausgesetzt

25.04.2019, 12:24 Uhr | dpa

Sogenannten Glasaale schwimmen in einem Behälter. Foto: Philipp Schulze/Archivbild (Quelle: dpa)

Rund 10 000 Jungaale sind am Donnerstag im Rhein bei Worms ausgesetzt worden. Die drei bis vier Jahre alten Fische sollten zum Erhalt des Aalbestandes im Rhein beitragen, sagte Thomas Oswald, Fischereireferent der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD). Die Aale waren zwischen 10 und 13 Zentimeter lang. Die SGD Süd ist für den Fischbesatz im südlichen Rheinland-Pfalz zuständig. In ganz Rheinland-Pfalz sollen 2019 etwa 420 000 Jungaale in Mosel und Rhein ausgewildert werden. Der Aalbestand sei noch immer kritisch, sagte SGD Süd-Präsident Hannes Kopf.

Der Europäische Flussaal ist ein schlangenähnlicher Wanderfisch, der zur Laichzeit in den Atlantik zieht. Der Bestand gehe seit Jahren aufgrund verbauter Wasserwege und schlechter Gewässerqualität zurück, sagte Oswald. Außerdem würden zu viele Aale von Fischern gefangen. Sie gälten in einigen Ländern als Delikatesse.