Leipzig

Lottospieler aus Mittelsachsen gewinnt zehn Millionen Euro

25.04.2019, 12:33 Uhr | dpa

Über 10,2 Millionen Euro kann sich ein Lottospieler aus dem Landkreis Mittelsachsen freuen. Er hat in der Ziehung am Mittwoch bundesweit die sechs richtigen Gewinnzahlen und die Superzahl 1 getippt, wie Sachsenlotto am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Er sei Stammkunde bei Sachsenlotto und bekomme seinen Gewinn auf sein Konto überwiesen. Er sei bereits der dritte Millionär in diesen Jahr bei Sachsenlotto.