Jena

Jena begibt sich auf die Spuren des Bauhauses

25.04.2019, 12:37 Uhr | dpa

Auf die Spuren des Bauhauses begibt sich in diesem Jahr auch die Stadt Jena mit verschiedenen Veranstaltungen. Von inszenierten Stadtführungen über ein Festival mit 360-Grad-Projektionen im Planetarium bis hin zu einer Ausstellung zum - in Jena entwickelten - Leuchtendesign nach Bauhaus-Ideen reicht dabei das Angebot, wie Jonas Zipf von Jenakultur am Donnerstag sagte. Zudem plant die Kunstsammlung Jena eine Ausstellung mit Werken von Bauhaus-Künstlern, die schon im Jahr 1924 hier zu sehen war. Die berühmte Kunst- und Gestaltungsschule Bauhaus feiert in diesem Jahr das 100. Jubiläum ihrer Gründung.