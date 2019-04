Darmstadt

Dieselfahrverbote: Erste Bauarbeiten in Darmstadt

25.04.2019, 17:11 Uhr | dpa

Vor dem Beginn der Dieselfahrverbote in Darmstadt im Juni ist an den betroffenen Straßen mit ersten Bauarbeiten begonnen worden, um die Stickoxid-Belastung zu reduzieren. An einem der beiden betroffenen Abschnitte werde derzeit ein Asphalt aufgetragen, der Stickoxide binden solle, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag. Zudem sei schon ein Blitzer zur Kontrolle von Lastwagen aufgestellt worden, ein weiterer solle folgen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die schwarz-grüne Landesregierung hatten sich darauf geeinigt, Abschnitte der viel befahrenen Hügelstraße und Heinrichstraße für Dieselfahrzeuge bis Euronorm 5 und für Benziner bis Euronorm 2 zu sperren.

Mit dem Fahrverbot ab 1. Juni soll an beiden Straßen zudem abschnittsweise eine Fahrspur wegfallen, um das Verkehrsaufkommen zu reduzieren. Bei den Ausnahmen für Fahrverbote will die Stadt restriktiv vorgehen. Ziel sei es, die Verbote so schnell wie möglich wieder aufzuheben, sagte der Sprecher. Darmstadt hatte zudem beschlossen, das Radwegenetz auszubauen, den Öffentlichen Personennahverkehr zu fördern und den Lastverkehr in der Stadt zu reduzieren.

Die DUH hatte gegen die Luftreinhaltepläne von bundesweit insgesamt 35 Städten Klage eingereicht. In mehreren Städten, darunter Hamburg, Stuttgart und Berlin, wurden bereits Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge verhängt.