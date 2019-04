Mannheim

Stadt plant Meisterschaftsfeier für die Adler Mannheim

25.04.2019, 17:22 Uhr | dpa

Die Stadt Mannheim plant schon für die mögliche achte Eishockey-Meisterschaft der Adler Mannheim. Sollte das Team von Trainer Pavel Gross am Freitagabend gegen den EHC Red Bull München zu Hause den Titel holen, wird es am Sonntag einen Empfang im Stadthaus mit anschließendem Autokorso durch die Innenstadt geben. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt vom Donnerstag hervor.

Sollten die Mannheimer die Meisterschaft zu einem späteren Zeitpunkt für sich entscheiden, finden die Feierlichkeiten am Folgetag des jeweiligen Spiels statt.

In der Best-of-Seven-Serie steht es zwischen den Adler Mannheim und Titelverteidiger München derzeit 3:1 für die Mannheimer. Die Mannschaft mit vier Siegen wird Meister. Nur zweimal wurde in der Playoff-Historie der Deutschen Eishockey Liga bislang ein solcher Rückstand aufgeholt. In einem Finale kam es dazu noch nie.