Goldenstedt

DWD: Kein ausreichender Regen in Sicht

25.04.2019, 17:31 Uhr | dpa

Der für die kommenden Tage angekündigte Regen im Nordwesten Deutschlands reicht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vielerorts nicht aus. "Der wenige Niederschlag kommt nicht in den tiefen trockenen Böden an", sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstag. Im ersten Quartal 2019 habe es im langjährigen Mittel zwar etwas mehr Niederschläge geben. Diese reichten oft aber nicht aus, um das Defizit nach dem trockenen Sommer auszugleichen. "Im tieferen Boden hält die Dürre an", sagte der Wetterexperte vom DWD. Besonders die Landwirtschaft bekomme diese Nachwehen gerade deutlich zu spüren.

Hoffnung auf viel Regen ist für die Meteorologen nicht in Sicht. "Der klassische Landregen bleibt für den Moment aus", sagte der DWD-Sprecher. In den kommenden Tagen werde es etwa in Hannover deutlich kühler. Am Wochenende werden dort maximal noch 15 bis 18 Grad erwartet. "Durch den ein oder anderen Regenschauer kommen aber keine großen Mengen Niederschlag zusammen".

Die Lage rund um den Moorbrand in Goldenstedt bei Vechta entspannt sich dennoch weiter. "Die Glutnester sind deutlich zurückgegangen", sagte Landkreissprecher Jochen Steinkamp am Donnerstag. Noch seien sieben bis zwölf Hektar betroffen. Am Abend sollte aber der Einsatz des Bundeswehr-Helikopters bei den Löscharbeiten beendet werden. Der Brand war am Ostermontag ausgebrochen. Ursache und Schadenshöhe sind noch unklar.