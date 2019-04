Leipzig

DHfK Leipzig besiegt Ludwigshafen mit 28:22

25.04.2019, 21:10 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat mit dem dritten Sieg in Serie einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib gemacht. Die Sachsen bezwangen am Donnerstagabend die Eulen Ludwigshafen mit 28:22 (11:14). Dank des Remis von Bietigheim gegen Wetzlar (26:26) im Parallelspiel brauchen die Leipziger nur noch einen Punkt für den rechnerisch sicheren Klassenerhalt.

Der Erfolg gegen den Tabellenletzten war vor 4337 Zuschauern in der Arena Leipzig allerdings hart erkämpft. Wie bei der 24:27-Hinspielpleite waren die Pfälzer auch diesmal zunächst im Vorteil. Leipzig wirkte in der Abwehr nicht stabil (4:7/15.). Trotz zweimaligen Vier-Tore-Rückstands konnten die Grün-Weißen aber in Schlagdistanz bleiben.

So war nach der Pause der Ausgleich zum 15:15 (36.) möglich. Alen Milosevic erzielte in der 49. Minute die erste Führung seit der Anfangsphase (21:20). Angetrieben von ihren beiden besten Werfern Franz Semper und Patrick Wiesmach (jeweils sechs Treffer) ließ die DHfK dann nichts mehr anbrennen. Dank der starten zweiten Hälfte mit vielen Tempogegenstößen und 17:8 Toren war der Heimsieg am Ende hochverdient.