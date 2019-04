Butzbach

Kipper-Lastwagen bleibt an Brücke hängen: Fahrer stirbt

25.04.2019, 21:12 Uhr | dpa

Bad Nauheim/Gießen (dpa/lhe) - Ein tödlicher Lastwagenunfall auf der Autobahn 5 hat zu einer stundenlangen Vollsperrung in Richtung Kassel geführt. Ein 66 Jahre alter Fahrer war am Donnerstagnachmittag zwischen Bad Nauheim und Butzbach mit seinem Kipplaster an einer Brücke mit einem Verkehrsleitsystem hängengeblieben, wie die Autobahnpolizei Mittelhessen mitteilte. Aus unbekannter Ursache sei die Ladefläche nicht eingefahren gewesen. Mit dem dadurch nach oben ragenden Aufbau riss der Lastwagen die Verkehrsleitanlage völlig ab, das Fahrzeug prallte nach links gegen eine niedrige Betonabgrenzung der Fahrbahn. Der 66-Jährige aus dem mittelhessischen Grünberg starb noch an der Unfallstelle. Er sei nicht angeschnallt gewesen.

Der Sachschaden liegt laut Polizei in Gießen bei rund 500 000 Euro. Die A5 sollte einem Polizeisprecher zufolge vermutlich noch bis Mitternacht in Richtung Norden gesperrt bleiben, es sei eine weiträumige Umleitung eingerichtet worden. Dennoch habe es starke Verkehrsbehinderungen in der Gegend gegeben. Zuvor hatte der Sender Hit Radio FFH darüber berichtet.