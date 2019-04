Greifswald

Energieforschung: Grünen-Chef zu Wendelstein 7-X eingeladen

26.04.2019, 01:14 Uhr | dpa

Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, wird am Donnerstag in Greifswald erwartet. Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik habe den Politiker eingeladen, um ihm seine Forschung zur Kernenergie nahezubringen, sagte eine Sprecherin. Das Institut mit dem Fusionsreaktor Wendelstein 7-X setzt auf Kernfusion als eine Möglichkeit der Energiegewinnung. Mit Wendelstein 7-X leistet das Institut Grundlagenforschung für den Fusionsreaktor ITER in Südfrankreich, der in den kommenden Jahren erstmals mehr Energie erzeugen soll als er für die Fusion benötigt.

Am Abend will Habeck in der Stadthalle Greifswald mit Bürgern ins Gespräch kommen und so den Kommunal- und Europawahlkampf seiner Partei unterstützen. Habeck hatte Mitte April selbstkritisch zugegeben, sich als Westdeutscher viele Jahre lang nicht für die besonderen Probleme im Osten interessiert zu haben. Die jahrelange strukturelle Schwäche seiner Partei in Ostdeutschland erklärte er unter anderem mit der konsumkritischen Haltung der Grünen, die viele Menschen nicht hätten nachvollziehen können.