Bremen

SPD-Chefin Nahles kommt zum Wahlkampf nach Bremen

26.04.2019, 02:24 Uhr | dpa

Einen Monat vor der Landtagswahl in Bremen kommt die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles heute ins kleinste Bundesland, um ihre Partei im Wahlkampf zu unterstützen. Bei der Veranstaltung unter dem Motto "Herzensangelegenheit - Wir lieben Bremen" werden auch Regierungschef Carsten Sieling, der Europaabgeordnete Joachim Schuster und die SPD-Landesvorsitzende Sascha Karolin Aulepp sprechen. Die Bremer SPD will damit in die heiße Wahlkampfphase starten.

In Bremen wird am 26. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt, parallel zur Europawahl. Der Stadtstaat ist das einzige Land, in dem die SPD seit 1945 ununterbrochen den Regierungschef stellt. Die CDU will das ändern. Nach jüngsten Umfragen liefern sich SPD und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen.