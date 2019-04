Berlin

FDP trifft sich in Berlin zum Parteitag

26.04.2019, 02:48 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Ein Land wächst mit seinen Menschen" kommt die FDP heute in Berlin zum Bundesparteitag zusammen. Auf dem Programm stehen erste Wahlen zu Präsidium und Bundesvorstand, die FDP-Bundestagsabgeordnete und Innenexpertin Linda Teuteberg aus Brandenburg soll zur Generalsekretärin gewählt werden. Sie löst Nicola Beer ab, die die Partei als Spitzenkandidatin in die Europawahl Ende Mai führt. Am Samstag stellt sich Parteichef Christian Lindner zur Wiederwahl. Der Parteitag geht am Sonntag zu Ende.

Vor dem offiziellen Auftakt des 70. Parteitags diskutieren Beer und Mitglieder heute Morgen über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Chancen durch Vielfalt", die in den vergangenen Monaten Vorschläge zur Steigerung des Frauenanteils erarbeitet hat. Nur gut ein Fünftel der knapp 65 000 Parteimitglieder ist weiblich.

Beim Parteitag soll auch ein Antrag des Bundesvorstands diskutiert werden, der unter anderem eine Offenlegungspflicht für Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern für große Unternehmen vorsieht sowie einen erweiterten Elternschutz für den Partner oder die Partnerin der Mutter nach der Geburt eines Kindes.