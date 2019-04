München

Runder Tisch Artenvielfalt geht zu Ende

26.04.2019, 03:46 Uhr | dpa

Der Runde Tisch zum Umwelt- und Artenschutz in Bayern kommt heute zu seinem vorläufig letzten Treffen zusammen. Im Anschluss sollen in einer Pressekonferenz die Ergebnisse vorgestellt werden. Dabei soll es unter anderem um zusätzliche Maßnahmen für mehr Arten- und Umweltschutz gehen, die über den Gesetzentwurf des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" hinausgehen. Dass dieser im Landtag angenommen soll, hatte die schwarz-orange Koalition zuletzt bereits angekündigt - begleitet von Klarstellungen und einem großen Paket für mehr Artenschutz.

Schon vor dem Abschlusstreffen hatte es Lob von fast allen Seiten gegeben: Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Moderator Alois Glück, die Initiatoren des Volksbegehrens und der Bauernverband zogen schon vorab ein positives Fazit. Kritische Töne gab es dagegen vom Landesverband Bayern des Bundes Deutscher Milchviehhalter. Dieser hat weitergehende Forderungen an die Staatsregierung - und will diesen am Morgen mit einer Aktion vor der Staatskanzlei Nachdruck verleihen.