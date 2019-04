Sassnitz

Auftakt für Tag der Erneuerbaren Energien

26.04.2019, 03:52 Uhr | dpa

Der bundesweite Tag der Erneuerbaren Energien zieht sich in Mecklenburg-Vorpommern über drei Tage. Die ersten der landesweit etwa 50 Veranstaltungen finden bereits am Freitag statt. Traditionell stark vertreten ist am Eröffnungstag die westmecklenburgische Kleinstadt Grevesmühlen. Bereits zum neunten Mal lädt dort der Verein "Stadt ohne Watt" Schüler und andere Interessierte ein, sich an verschiedenen Orten über die Gewinnung und Nutzung von Ökoenergie zu informieren.

Am Freitag sind Veranstaltungen unter anderem auch in Greifswald und Neubrandenburg geplant. Außerdem lädt die Stiftung Offshore-Windenergie nach Sassnitz zu Workshops ein. Der Stromnetz-Betreiber 50Hertz bietet am Samstag erneut eine Schiffstour zu den Offshore-Windparks Arkona und Wikinger vor Rügen an, bei der es ebenfalls Informationen über Windenergieprojekte in der Ostsee geben wird.