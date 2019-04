Großenkneten

Lastwagen fährt über Bürgersteig: Hoher Sachschaden

26.04.2019, 05:49 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist in Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Sattelzug am Donnerstagabend von der Straße ab, fuhr auf den Bürgersteig, streifte mehrere Bäume und krachte in ein parkendes Auto. Danach prallte der Lkw auf der anderen Straßenseite gegen einen Baum und blieb stehen. Der schwer verletzte Fahrer war eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Der 31-Jährige kam ins Krankenhaus. Vermutlich hatte er ein gesundheitliches Problem und deswegen die Kontrolle über den Lastwagen verloren. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 90 000 Euro.