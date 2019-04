Egelsbach

Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Egelsbach

26.04.2019, 07:36 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Egelsbach (Landkreis Offenbach) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, brach das Feuer am Freitagmorgen in dem Mehrfamilienhaus aus. Die 42 und 45 Jahre alten Mieter der Wohnung im Erdgeschoss erlitten eine Rauchvergiftung und kamen in eine Klinik. Ein Mann aus dem Nachbarhaus wurde vor Ort versorgt. Eine brennende Kerze könnte das Feuer verursacht haben. Die Schadenshöhe war noch nicht bekannt.