Frankfurt am Main

Umfrage: Schwarz-Grün hält knappe Mehrheit

26.04.2019, 08:50 Uhr | dpa

Nach den ersten 100 Tagen im Amt verfügt die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen einer Umfrage zufolge weiterhin über eine knappe Mehrheit. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CDU dem "Hessentrend" des Hessischen Rundfunks (hr) zufolge wie beim Urnengang im vergangenen Oktober auf 27 Prozent. Die Grünen würden von 19,8 auf 21 Prozent zulegen. Die SPD käme auf 19 Prozent nach 19,8 Prozent bei der Landtagswahl, die AfD auf 13 Prozent (13,1) die FDP auf 9 Prozent (7,5). Die Linke würde bei 6,3 Prozent landen, die hatte sie auch bei der Wahl geholt.

Bei der Frage nach den wichtigsten Problemen in Hessen kam es zu größeren Verschiebungen, wie der hr mitteilte. Die Bildung stehe zwar immer noch ganz oben, doch werde das Thema nur noch von 29 und nicht mehr wie zuvor von 40 Prozent der Befragten genannt. Fast ebenso wichtig (28 Prozent) ist den Hessen demnach die Infrastruktur - ein Plus von 6 Prozentpunkten. Wohnen nannten 20 Prozent als wichtigstes Thema (minus 1), für 17 Prozent der Befragten waren es der Umweltschutz und Klimawandel (plus 8). Das Thema Flüchtlinge wurde nur noch von 22 Prozent angeführt, zuvor waren es 29 Prozent.

Im Landtag in Wiesbaden hat Schwarz-Grün nur eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme. Die Koalition hatte am Mittwoch eine positive 100-Tage-Bilanz ihrer Arbeit vorgelegt. Die Opposition sprach von Selbstbeweihräucherung.