Waldbrand in Osthessen: Feuerwehr löscht weiter Glutnester

26.04.2019, 08:54 Uhr | dpa

Nach dem Waldbrand bei Ludwigsau-Meckbach in Osthessen gehen die Nachlöscharbeiten am Freitag weiter. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte, seien zwischen 30 und 50 Feuerwehrleute vor Ort, um Glutnester in dem schwer zugänglichen Waldstück unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten könnten je nach Wetterlage noch bis Samstag dauern. Wenn es regnen würde, so der Sprecher, seien die Glutnester in dem 30 bis 40 Zentimeter hohen Waldboden leichter zu bekämpfen.

Nach einem Gewitter war das Feuer in der Nacht zu Donnerstag im Seulingswald bei Ludwigsau-Meckbach ausgebrochen. "Wir gehen davon aus, dass ein Blitz in den Wald eingeschlagen hat und das Feuer verursacht hat", teilte die Polizei mit. Betroffen war eine Fläche von rund 60 000 Quadratmetern. Zeitweise waren 400 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rotem Kreuz, Polizei und Hessen Forst im Einsatz.