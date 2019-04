Frankfurt am Main

Vermögensverwalter DWS will stärker als die Branche wachsen

26.04.2019, 09:20 Uhr | dpa

Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS hat zum Jahresauftakt wie erwartet den Abzug von Kapital gestoppt und peilt 2019 wieder ein Wachstum bei den Neugeldern unterm Strich an. Im ersten Quartal habe das Mittelaufkommen 2,5 Milliarden Euro betragen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. 2018 hatten Kunden noch 22,3 Milliarden Euro abgezogen. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte bereits angekündigt, dass es im ersten Quartal wieder einen Mittelzufluss bei der Tochter gegeben hat, dabei aber keine Größenordnung genannt.

Der Mittelabzug im vergangenen Jahr war zum Teil auf die US-Steuerreform zurückzuführen. In den Vereinigten Staaten müssen amerikanische Investoren seit Kurzem so gut wie keine Steuern mehr zahlen, wenn sie ihr Geld ins Inland zurückholen. Daher haben vor allem institutionelle Anleger Vermögen aus Europa abgezogen. Im laufenden Jahr sollte dieser Effekt ausgestanden sein.

Die DWS peilt 2019 beim Nettomittelaufkommen ein Wachstum an, das über dem Schnitt der Branche liegen soll. Dieses beziffert der Konzern mit zwei bis drei Prozent - sofern es keine unvorhergesehenen Marktturbulenzen gibt.