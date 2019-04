Dresden

240 000 Ersatzmedikamente für gesetzlich Versicherte

26.04.2019, 11:03 Uhr | dpa

Etwa 240 000 Salben, Kapseln und andere allgemeine Rezepturen haben die öffentlichen Apotheken in Sachsen im Vorjahr für gesetzlich Versicherte hergestellt. Das teilte die Sächsische Landesapothekerkammer unter Berufung auf eine Auswertung des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts am Freitag in Dresden mit. Insgesamt läge die Nachfrage nach den nicht industriell hergestellten Ersatzmedikamenten aber höher, etwa weil auch Privatversicherte individuell dosierte Medikamente nachfragen und Ärzte diese direkt einsetzten.

"Rezepturen schließen Versorgungslücken. Sie sind und bleiben eine notwendige Ergänzung zu industriell hergestellten Arzneimitteln", sagte Göran Donner, Vizepräsident der Sächsischen Landesapothekerkammer. Nur Apotheken vor Ort könnten zeitnah Kapseln und Zäpfchen in einer speziellen Dosierung anbieten.