Neuenhaus

Landwirt findet beim Pflügen Phosphorbombe auf seinem Acker

26.04.2019, 11:56 Uhr | dpa

Ein Landwirt in der Grafschaft Bentheim hat beim Pflügen seines Ackers eine Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Weil der 31-Jährige zuerst dachte, es handele sich um einen Stein, hob er die Bombe auf. Als dann weißer Rauch und Gas austraten, habe er die Polizei verständigt, teilten die Beamten am Freitag mit. Der Landwirt habe sich nicht verletzt, er sei aber nach dem Fund der Bombe am Donnerstag zunächst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Bombe kam zur Entschärfung nach Oldenburg.

Wie groß und schwer der Blindgänger war, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen. Phosphorbomben können Brandverletzungen verursachen, die nur schwer heilen. Zudem sind Phosphordämpfe hochgiftig.