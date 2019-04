Hannover

Niedersachsens Gefängnisse führen Videodolmetschen ein

26.04.2019, 13:31 Uhr | dpa

In niedersächsischen Gefängnissen können Dolmetscher für 60 Sprachen künftig über Video zugeschaltet werden. Die Technik solle die Abläufe im Justizvollzug vereinfachen und beschleunigen, teilte das Justizministerium in Hannover am Freitag mit. Ende Februar saßen Häftlinge aus 89 Staaten in den niedersächsischen Haftanstalten.

"Sprache ist der Schlüssel zu allem, auch in einem Gefängnis" sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Das Videodolmetschen soll den nach Angaben nach insbesondere eingesetzt werden, wenn Gefangene in einer Haftanstalt aufgenommen werden. Im Erstgespräch gehe es häufig darum, ob Selbstmordgefahr besteht, ob Verwandte benachrichtigt werden müssen oder ob psychische Auffälligkeiten zu erkennen sind. Aber auch danach könne Videodolmetschen helfen - sei es bei medizinischen Fragen oder Verständigungsschwierigkeiten.

"Es gab erste Testläufe, wo das gut funktioniert hat", sagte ein Ministeriumssprecher. Die Kommunikation der Justizvollzugsanstalten mit den Übersetzern eines kommerziellen Dienstes laufe über gesicherte IT-Verbindungen. Je nach Sprache könnten die Dolmetscher nach 5 bis 120 Minuten auf eine Anfrage reagieren. Das neue System könne viele teure und aufwendige Anreisen von Übersetzern in die Haftanstalten ersetzen.