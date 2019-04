Mainz

Wissenschaft in der Tram: "Science Week" zum Thema Mobilität

26.04.2019, 13:32 Uhr | dpa

In der Weinstube, bei einer Stadtführung, in der Straßenbahn: Während der Mainzer Wissenschaftsveranstaltung "Science Week" können sich ab diesem Sonntag (28.4.) interessierte Bürger an ungewöhnlichen Orten zu Forschung rund um das Thema Mobilität informieren. Bis zum 11. Mai stellen Wissenschaftler verschiedenster Fachrichtungen bei rund 25 Veranstaltungen ihre aktuelle Forschungen vor, wie die Stadt Mainz mitteilte.

Die Veranstaltungsreihe beginnt am Sonntag um 11.00 Uhr mit einer "Science Tram": In einer Straßenbahn, die zwischen Hauptbahnhof und Universität pendelt, wird zum Thema "Mobilität mit Zukunft - Mobilitätskonzepte für Mainz" diskutiert. Außerdem soll es beispielsweise Stadtführungen ("Science City Walks") und Veranstaltungen in Weinstuben ("Meenzer Science-Schoppe") geben. Die Idee: Wissenschaftler mit den Menschen dort in Kontakt bringen, wo sie nach Feierabend sind. "Die "Science Week" möchte einen Beitrag zur Stärkung und Versachlichung gesellschaftlicher Diskurse und zur Förderung des Dialoges zwischen Wissenschaft und Gesellschaft leisten", sagte Mitorganisator Dominik Kimmel. Die "Science Week" findet zum zweiten Mal statt.