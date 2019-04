Lübeck

Theater Lübeck: 2018 mehr Zuschauer und weniger Einnahmen

26.04.2019, 13:42 Uhr | dpa

Das Theater Lübeck hat 2018 einen neuen Besucherrekord aufgestellt - aber weniger eingenommen. Mit mehr als 183 000 Zuschauern sei erstmals seit 20 Jahren die Marke von 180 000 Besuchern überschritten worden, sagte Theaterdirektor Christian Schwandt am Freitag. Gleichzeitig gingen die Eigeneinnahmen des Hauses um etwa 100 000 Euro auf knapp 3,8 Millionen Euro zurück.

Das Programm des Musiktheaters steht in der Spielzeit 2019/2020 ganz im Zeichen unterschiedlicher kultureller Identitäten. Eröffnet wird die Spielzeit am 25. August mit der Oper "Mariá de Buenos Aires" der Tangolegende Astor Piazzolla. Das Schauspiel startet am 6. September mit "Game of Crowns 1" von und nach William Shakespeare in die neue Saison.