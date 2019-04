Saarbrücken

Landesbank Saar verdoppelt Jahresüberschuss

26.04.2019, 15:56 Uhr | dpa

Die Landesbank Saar hat dank eines ausgebauten Kreditneugeschäfts ihr Nachsteuerergebnis in 2018 fast verdoppelt. Mit 23,4 Millionen Euro lag der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 Millionen Euro höher, teilte die SaarLB am Freitag in Saarbrücken mit. Dies habe die eigenen Erwartungen "deutlich" übertroffen. Die Bilanzsumme belief sich auf 14,9 Milliarden (2017: 14,4 Mrd) Euro.

Die deutsch-französische Regionalbank habe 2018 ein Rekord-Kreditneugeschäft von 2,3 Milliarden Euro erzielt. Das Neugeschäft verteilte sich laut Mitteilung zu 57 Prozent auf Deutschland und 43 Prozent auf Frankreich. Für 2019 rechnete die Bank mit einem Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau.

Die Bank konzentriere sich auf den Mittelstand. Neben dem klassischen Firmenkundengeschäft begleitet sie Kunden bei Finanzierungsgeschäften von Immobilien und Projekten. Ein Schwerpunkt sei auch die Betreuung von deutschen Investoren bei Geschäften in Frankreich und umgekehrt.