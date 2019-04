Gießen

Stadttheater Gießen will mit neuem Spielplan Flagge zeigen

26.04.2019, 16:30 Uhr | dpa

Das Stadttheater Gießen bietet seinem Publikum in der kommenden Spielzeit mehr als zehn Premieren und will mit seinem Programm auch ein Zeichen setzen. Dieses stehe unter dem Motto "Res Publica" und solle Flagge zeigen in Zeiten, "in denen Toleranz und Demokratie in Deutschland und Europa nicht mehr unbedingt als gesicherte, allgemein anerkannte Werte gelten können", teilte das Theater zur Vorstellung der Spielzeit 2019/2020 am Freitag mit.

In den Sparten Schauspiel und Musiktheater sind jeweils sechs Premieren geplant, darunter Molières "Tartuffe", das David-Bowie-Musical "Lazarus" oder die Rossini-Oper "Der Barbier von Sevilla". Auf dem Programm stehen zudem zwei Tanz-Uraufführungen und mehrere Sinfoniekonzerte, Gastspiele sowie Stücke für Kinder und Jugendliche.