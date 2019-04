Berlin

50Hertz startet Bauvorbereitung für Kabeltrasse: Ostwind 2

26.04.2019, 16:43 Uhr | dpa

Der Netzbetreiber 50Hertz will in wenigen Tagen in der Ostsee mit der Bauvorbereitung für das Projekt Ostwind 2 beginnen. Im Flachwasserbereich der Ostsee müssten Steine geräumt und geotechnische sowie geophysikalische Bodenuntersuchungen im Bereich der künftigen Kabeltrasse erfolgen, um die beiden geplanten Ostsee-Windparks Arcadis Ost 1 und Baltic Eagle an das deutsche Höchstspannungsnetz anzuschließen. Wann genau die Arbeiten beginnen, hänge vom Wetter ab, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die Vorbereitungsarbeiten im Flachwasser sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Im späten Frühjahr sollen zudem Bodenuntersuchungen im Anlandungsbereich des Seekabels im Greifswalder Bodden bei Lubmin erfolgen. Das Unternehmen rechnet auch damit, Munitionsreste zu finden, die entsorgt werden müssen.

Die Kabeltrasse soll den Strom der Windparks Arcadis Ost 1 des belgischen Unternehmens Parkwind und Baltic Eagle des spanischen Energiekonzerns Iberdrola transportieren. Beide Gebiete liegen zwischen 20 und 30 Kilometer nordöstlich von Rügen. Zusammen sollen die beiden Windparks im Bereich Arkonasee eine Leistung von circa 725 Megawatt haben.

Die Kabeltrasse soll südlich an der Insel Rügen vorbei durch den Greifswalder Bodden nach Lubmin führen. Im Umspannwerk Lubmin werde der Strom ins Übertragungsnetz von 50Hertz eingespeist. Das Unternehmen betreibt das Stromübertragungsnetz im Norden und Osten Deutschlands.