Berlin

Berliner Bezirksamt beschlagnahmt illegale Spielautomaten

26.04.2019, 16:46 Uhr | dpa

Der Bürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel, will in seinem Bezirk stärker gegen illegal aufgestellte Spielautomaten vorgehen. Die Geräte würden nunmehr beschlagnahmt und abtransportiert, statt sie wie bisher lediglich zu versiegeln, kündigte der Grünen-Politiker am Freitag an. Im Keller des Rathauses Tiergarten sei dazu ein speziell gesicherter Lagerraum eingerichtet worden. "Wir fangen jetzt an, unseren Glücksspielautomaten-Keller zu befüllen."

Von Dassel zufolge geht es um Kneipen oder Imbisse, die unerlaubt solche Geräte aufstellen. Bei Kontrollen heiße es dort oft, man wisse nicht, wem die Automaten gehörten. In solchen Fällen würden die Gerät jetzt mitgenommen, was effizienter sei, als täglich vor Ort zu kontrollieren, ob die Siegel noch intakt seien. Geplant sei, nach einer Frist ihren Inhalt - oft mehrere Tausend Euro - dem Land Berlin zukommen zu lassen, wenn sich kein Eigentümer melde. "Wir hoffen, dass diese Maßnahme deutlich wirksamer ist als ein Siegel."