Hannover

McAllister warnt vor digitaler Übermacht

26.04.2019, 17:55 Uhr | dpa

Der niedersächsische CDU-Spitzenkandidat für die Europawahl, David McAllister, fordert einen europäischen Digital-Konzern. "In den 70er Jahren haben wir uns in der Flugzeugindustrie in einem Kraftakt europäisch zusammengeschlossen und Airbus geschaffen. Solch einen Zusammenschluss brauchen wir jetzt auch bei der drohenden digitalen Übermacht aus den USA und aus China", sagte McAllister der "Braunschweiger Zeitung" (Samstag).

Der frühere Ministerpräsident bezeichnete es zudem als Fehler, dass EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager die Fusion zwischen Siemens und Alstom untersagt habe. "Im 21. Jahrhundert sind alle Länder Europas kleine Länder. Nationale Alleingänge sind etwas aus dem letzten Jahrhundert", sagte McAllister. Der 48-Jährige war bis 2013 Regierungschef in Niedersachsen. Seit 2015 ist er Abgeordneter im Europäischen Parlament, das am 26. Mai neu gewählt wird.