Freiburg im Breisgau

SC Freiburg kann Klassenverbleib perfekt machen

26.04.2019, 18:06 Uhr | dpa

Der SC Freiburg kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig auch die letzten theoretischen Zweifel am Verbleib in der Fußball-Bundesliga ausräumen. Gewinnt die Mannschaft von Trainer Christian Streich, wäre der Klassenerhalt rechnerisch perfekt. Selbst eine Niederlage oder ein Remis würden reichen, sollte der VfB Stuttgart am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) sein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht gewinnen.