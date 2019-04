Bremen

SPD-Chefin Nahles läutet heiße Wahlkampfphase in Bremen ein

26.04.2019, 20:13 Uhr | dpa

Mit einer leidenschaftlichen Rede über die Stärken der Bremer SPD hat Parteichefin Andrea Nahles die heiße Wahlkampfphase im kleinsten Bundesland eingeläutet. "Dieses Land wird gut regiert und das muss auch so bleiben", sagte sie am Freitagabend bei einer Veranstaltung vor mehreren Hundert Menschen in der Freien Hansestadt. Die SPD-geführte Regierung habe viel erreicht, sagte Nahles und nannte als Beispiel Bremens Errungenschaften beim Mindestlohn. "Wer gute Löhne will, der muss SPD wählen."

Das Bundesland Bremen stehe für Weltoffenheit und guten Zusammenhalt, sagte die 48-Jährige, die von der Band mit dem Schlagersong "Marmor, Stein und Eisen bricht" in der Halle begrüßt wurde. "Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam-dam, dam-dam, es gibt einen, der zu dir hält, dam-dam, dam-dam", hieß es für die Vorsitzende einer Partei, die bundesweit im Umfragetief steckt.

Während Nahles die politische Erfahrung des Bremer Regierungschefs Carsten Sieling (SPD) lobte, sagte sie in Anspielung auf den CDU-Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder: "Wir haben genug Probleme auf dieser Welt mit Leuten, die keine Ahnung haben." Der Software-Unternehmer ist politischer Quereinsteiger.

In Bremen wird am 26. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt, parallel zur Europawahl. Der Stadtstaat ist das einzige Land, in dem die SPD seit 1945 ununterbrochen den Regierungschef stellt. Die CDU will das ändern. Nach jüngsten Umfragen liefern sich SPD und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Sieling gab sich kämpferisch. "Der 26. Mai ist der Tag, an dem es um eine Richtungsentscheidung für unser Bundesland geht", sagte er. CDU und FDP planten einen "Raubzug durchs Bremer Tafelsilber", kritisierte er mit Verweis auf Privatisierungsvorhaben der beiden Parteien. "Das muss verhindert werden." Die SPD kämpfe für das weltoffene, soziale und starke Bundesland Bremen.

Als Erfolg seiner Regierungsarbeit nannte er die positive Wirtschaftsentwicklung und die Schaffung Tausender neuer Arbeitsplätze. Arbeitslosigkeit ist aber weiterhin ein großes Problem in Bremen. Im vergangenen Jahr hatte das hoch verschuldete Bundesland laut Arbeitsagentur mit 9,8 Prozent die höchste Arbeitslosenquote in Deutschland.