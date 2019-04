Köln

Köln verliert erneut: An diesem Wochenende kein Aufstieg

26.04.2019, 21:00 Uhr | dpa

Der 1. FC Köln muss seine Aufstiegs-Feierlichkeiten um mindestens eine weitere Woche verschieben. Zum Auftakt des 31. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga kassierte der Tabellenführer beim 1:2 (0:1) gegen Darmstadt 98 schon die achte Saison-Niederlage und ist damit seit vier Spielen ohne Sieg. Der sechste Aufstieg in die Bundesliga kann damit unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz noch nicht an diesem Wochenende fixiert werden. Die aufgekommene Kritik an Trainer Markus Anfang dürfte sich trotz des bevorstehenden Aufstiegs verschärfen. Nach dem Spiel gab es deutlich vernehmbare "Anfang raus"-Rufe von den Rängen. "Natürlich nimmt man das wahr", sagte Torhüter Timo Horn: "Aber die zweite Halbzeit sollte Beweis genug sein, dass die Mannschaft intakt ist und der Trainer uns erreicht."

Die Darmstädter haben derweil nur zwei von acht Partien unter Trainer Dimitrios Grammozis verloren und sicherten so schon drei Spiele vor dem Saisonende den Klassenverbleib. Den vierten Sieg unter Grammozis sicherte Joker Felix Platte vier Minuten nach seiner Einwechslung (76.). Die erste Führung durch Serdar Dursuns (34.) elftes Saisontor hatte Jhon Cordoba mit seinem 17. Treffer ausgeglichen (66.).

Die ohne Florian Kainz (gesperrt) und Anthony Modeste (Oberschenkelprobleme) angetretenen Gastgeber, die auch noch früh Christian Clemens durch eine Knie-Verletzung verloren (32.), taten sich in der ersten Halbzeit extrem schwer gegen die vom ehemaligen FC-Profi Grammozis gut eingestellten Südhessen. Diese nutzten dann auch noch ihre erste nennenswerte Torchance durch Dursuns Kopfball.

Nach einer kurzen Schockphase erhöhten die Kölner den Druck, agierten aber meist zu umständlich und zu langsam. Ein Ruck ging erst nach der Einwechslung von Louis Schaub durch das Team. Sieben Minuten danach traf Cordoba nach einer Flanke des eifrigen Dominick Drexler per Kopf. Köln blieb am Drücker, ließ sich dann aber eiskalt auskontern.