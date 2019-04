Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwaldhof brennt ab: rund eine Million Euro Schaden

26.04.2019, 22:44 Uhr | dpa

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Werkstatt ist ein 170 Jahre alter Schwarzwaldhof in Furtwangen komplett abgebrannt. Der Schaden betrage nach ersten vorsichtigen Schätzungen rund eine Million Euro, teilte das Polizeipräsidium Tuttlingen mit. Ein 63 Jahre alter Mitbesitzer des unbewohnten Hauses, der sich beim Brandausbruch als Einziger im Gebäude befand, konnte es mit leichten Brandverletzungen am Kopf selbstständig verlassen.

100 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten versucht, die Flammen zu löschen - konnten aber das Niederbrennen des Gebäudes am Freitagabend nicht verhindern. Die Werkstatt befand sich im Erdgeschoss des Hofs. Binnen kurzer Zeit habe das gesamte Gebäude in Flammen gestanden, hieß es.