Hamburg

Luhukay peilt ersten Sieg als Trainer des FC St. Pauli an

27.04.2019, 02:28 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Jos Luhukay will heute im Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg endlich seinen ersten Sieg als Coach des FC St. Pauli feiern. In den ersten beiden Spielen unter seiner Führung holten die Hamburger in der 2. Fußball-Bundesliga nur einen Punkt und verloren zuletzt beim 1. FC Heidenheim mit 0:3. Die Hamburger können wieder auf Mittelfeldakteur Mats Möller Daehli und Linksverteidiger Daniel Buballa zählen. Linksfuß Richard Neudecker fehlt hingegen aufgrund von Rückenproblemen. Die Gäste aus Regensburg haben nur eines ihrer letzten neun Spiele verloren, sind drittbestes Auswärtsteam der Liga und laut Luhukay eine gefestigte Mannschaft.