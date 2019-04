Salzgitter

Gedenken an tödlich verunglückte Motorradfahrer

27.04.2019, 02:30 Uhr | dpa

Mit einer Motorradfahrt von Salzgitter nach Braunschweig wird heute an die Unfallopfer der vergangenen Saison erinnert. Die 31. Auflage steht unter dem Motto: "Stimmt die Richtung? Für Partnerschaft im Straßenverkehr". Erwartet werden nach Angaben der Stadt bis zu 8000 Teilnehmer. Nach dem Treffen vor dem Rathaus in Salzgitter soll der Konvoi Richtung Braunschweig aufbrechen, wo die Motorradfahrer am Nachmittag im Dom einen Gottesdienst gestalten.

Traditionell erinnern Holzkreuze am Start an die tödlich verunglückten Motorradfahrer aus der Region. Nach Angaben der Veranstalter brachten Berufsschüler aus Salzgitter darauf die Vornamen und Alter der Verkehrsopfer an. Initiatoren sind die Stadt Salzgitter und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer.