Frankfurt am Main

Eintracht will großen Schritt Richtung Königsklasse machen

27.04.2019, 03:08 Uhr | dpa

Pokalsieger Eintracht Frankfurt will in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt in Richtung erstmaliger Qualifikation für die Champions League machen. Die Hessen sind heute am 31. Spieltag vor eigenem Publikum gegen Hertha BSC gefordert. Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in der Liga will Trainer Adi Hütter mit seinem Team zurück in die Erfolgsspur und Rang vier verteidigen.

Nur fünf Tage später trifft Frankfurt im Halbfinale der Europa League auf den FC Chelsea. Die Eintracht könnte sich theoretisch auch mit dem Titelgewinn in dem internationalen Vereinswettbewerb für die Königsklasse qualifizieren. Weiterhin verzichten muss Hütter auf Top-Stürmer Sebastien Haller, der seine Bauchmuskelverletzung bei einem Spezialisten in Österreich behandeln lässt.