Arbeitsminister Heil soll an SPD-Bezirksspitze bleiben

27.04.2019, 03:30 Uhr | dpa

Nach einigem Hickhack soll Arbeitsminister Hubertus Heil doch an der Spitze des SPD-Bezirks Braunschweig bleiben. Beim Parteitag am heutigen Samstag in Wolfenbüttel kandidiert der 46-Jährige voraussichtlich ohne Gegenkandidaten. Heil, der seit rund zehn Jahren Vorsitzender in Braunschweig ist, hatte Anfang April zunächst angekündigt, den Posten abzugeben und den Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs als Nachfolger vorgeschlagen.

Da Heil mit diesem Vorstoß nicht wenige Mitglieder überraschte, drohte eine Kampfabstimmung zwischen dem Landtagsabgeordneten Christos Pantazis und Mohrs, dem Sohn von Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Wie aus Parteikreisen zu hören ist, revidierte Heil seine Entscheidung, um dies zu verhindern. Eine Mehrheit für Mohrs schien nicht sicher.

Nachdem Heil 2017 mit 94,8 Prozent gewählt worden war, wird mit Spannung erwartet, ob sich das Hin und Her auf das Wahlergebnis auswirkt. Pantazis und Mohrs sollen nun Stellvertreter werden. Braunschweig ist einer von vier SPD-Bezirken in Niedersachsen.