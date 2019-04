Kiel

Holstein Kiel will in die Erfolgsspur zurück: Duo fehlt

27.04.2019, 03:59 Uhr | dpa

Ein Woche nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SC Paderborn will Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga heute beim SV Sandhausen umgehend in die Erfolgsspur zurückkehren. "Sandhausen ist eine aggressive Mannschaft, die extrem hart verteidigt. Da gilt es für uns, genauso dagegenzuhalten und selbst besser zu verteidigen als zuletzt", gab Trainer Tim Walter als Marschroute für das Gastspiel in der Kurpfalz aus.

Holstein muss neben dem schon lange verletzten Kapitän David Kinsombi, der nach seinem Schienbeinbruch wieder im Aufbautraining ist, zwei weitere Aktivposten ersetzen. Torhüter Kenneth Kronholm laboriert nach wie vor an einer Schulterverletzung und wird erneut von Dominik Reimann vertreten. Für den nach der fünften Gelben Karte gesperrten Atakan Karazor könnte wie schon gegen Paderborn erneut Laszlo Benes in die Startelf rücken.