Deggendorf

Eishockey-Nationalmannschaft: Zweiter Test gegen Österreich

27.04.2019, 09:22 Uhr | dpa

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft will sich nach der unnötigen 2:3-Niederlage gegen Österreich im zweiten Testspiel revanchieren. Die Truppe von Trainer Toni Söderholm empfängt das Team aus der Alpenrepublik am Samstag (20.00 Uhr) in Deggendorf. Dann soll NHL-Star Leon Draisaitl nach den zwei Toren vom Donnerstag erneut überzeugen. Anders als beim späten Dämpfer in Spiel eins erwartet der Bundestrainer aber, "dass wir in den entscheidenden Momenten entschlossener auftreten. Das gilt für die defensive Zone genauso wie die Offensive." Die Begegnung ist das vorletzte Testspiel vor der in zwei Wochen beginnenden Weltmeisterschaft in der Slowakei.