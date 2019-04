Stralsund

Brand eines Dachstuhls nach Blitzeinschlag in Stralsund

27.04.2019, 10:49 Uhr | dpa

Nach einem Blitzeinschlag hat am Samstagmorgen der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in den Tribseer Wiesen in Stralsund gebrannt. Gegen 4.45 Uhr hatte eine Bewohnerin des Hauses die Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Sie konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr konnte den brennenden Dachstuhl löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt. In der Nacht hatte es auch in Stralsund ein starkes Gewitter gegeben.